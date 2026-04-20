田中幹也が守備で誇るセ・リーグ1位苦しい戦いが続く中日において、数値は際立っていた。田中幹也内野手はここまで17試合に出場し、19日終了時点で、どれだけ失点を防いだかを表す守備指標「UZR」でリーグトップの数値を誇っている。セイバーメトリクスの指標などを用いてプロ野球の分析を行う株式会社DELTAのデータによると、守備で平均的な選手と比べた時にどれだけ失点を増減させたかを示す「UZR」において、田中はセ・リー