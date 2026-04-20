2023年10月に就任、WBC準々決勝で敗れ大会連覇ならずNPBエンタープライズは20日、井端弘和氏が野球日本代表「侍ジャパン」の監督を退任すると発表した。3月14日（日本時間15日）に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦で敗戦。ベスト8を突破できず、大会連覇には届かなかった。井端氏は「勝たせることができなかったのは私の責任」などとコメントした。侍ジャパンは東京ドームで行われた1