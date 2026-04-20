アスレチックスの“本拠地”にファン騒然【MLB】Wソックス 7ー4 アスレチックス（日本時間20日・サクラメント）右翼席へ消えていった村上宗隆内野手の特大アーチは、ファンに思わぬ“発見”をもたらしたようだ。ホワイトソックスは19日（日本時間20日）、敵地でアスレチックス戦に勝利。勝利を引き寄せた村上の8号2ランを見届けたファンは、「なんだこの球場は……」と着弾した右翼席後方に広がる“巨大な緑”に騒然となった。