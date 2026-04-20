GUの公式「X」アカウントが、人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボを“におわせる”投稿をし、7万件以上の「いいね」を集めています。【画像】うわ…何スンなんだ…コチラがGUのコラボ“におわせ”画像です！「パペットスンスン」コラボ再び！？公式アカウントは、「GU」のロゴ画像を手にした、“青いもふもふのキャラクター”の画像を投稿。キャラクター名は明かされていませんが、SNSで人気の「パペットスンス