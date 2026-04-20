大谷は3回1死一塁で右翼線適時二塁打、球団記録にはあと7試合【MLB】ロッキーズ 9ー6 ドジャース（日本時間20日・デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、球団歴代3位の51試合連続出塁をマークした。5打数2安打1打点で打率.273。先発の佐々木朗希は5回途中3失点で勝ち負けはつかなかった。チームは逆転負けで今季初の2連敗を喫した。大谷はエンゼル