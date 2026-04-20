セルフケアコーチ・玉城奈緒子さんに聞く「ピラティス」の効果野球とピラティスには高い親和性がある。近年、プロ野球選手が自主トレなどで導入する事例は増えてきたが、アマチュア野球界にはまだまだ浸透していないのが現状だ。そんな中、青森大硬式野球部は今春、沖縄キャンプでピラティスを導入した。講師の玉城奈緒子さんは「ピラティスは近年では一種の『ブーム』という側面が強いですが、スポーツの現場では絶対に取り入れ