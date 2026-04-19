敵地でのロッキーズ戦前に交流【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）米国のファンも魅了する振る舞いだった。ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。その試合前、車椅子に乗った100歳の日本人女性にサインをプレゼントする粋な計らいを見せ、その対応に「本当に特別な瞬間」「アメージング」と称賛の声が続いている。大谷は