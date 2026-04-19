平沢大河が4安打3打点の活躍で西武打線けん引パーソル パ・リーグ公式戦が19日、3試合行われ、西武はエスコンフィールドでの日本ハム戦に15-3で大勝した。オリックスはみずほPayPayドームでソフトバンクに2-1で勝利。ロッテは楽天モバイル最強パークでの楽天戦に8-5で逆転勝利を飾った。西武は先発の平良海馬投手が6回2失点と試合を作った。3回に桑原将志外野手の適時打と渡部聖弥外野手の3号3ランで先制すると、4回にも平沢大