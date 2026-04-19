メッシ、ヨキッチ、大谷翔平が同日にデンバーで試合を行う米国の一都市に世界的スターが共演した。ドジャース・大谷翔平は18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場。9回に右前打を放ち、連続出塁を50試合に更新した。実は、“すぐ近く”に超VIPが2人もいたことを地元メディアが伝えている。この日、デンバー周辺では豪華な競演が繰り広げられた。大谷のほか、NBAナゲッツのニコラ・ヨキッチ、MLS