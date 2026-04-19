9回の第5打席に右前打を放って50試合連続出塁に到達【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）ドジャース・大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、9回の第5打席で右前打を放った。これで連続試合出塁を「50」に伸ばし、球団歴代3位タイの記録に到達。“野球の神様”に肩を並べる歴史的な快挙に、米ファンからは「当たり前だがレジェンドだ」などと称賛