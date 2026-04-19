試合前の時点で7本塁打と16打点はセ2冠■阪神 ー 中日（19日・甲子園）阪神・森下翔太外野手が19日、甲子園での中日戦で死球を受け、その場で崩れ落ちた。しばらく動けず、トレーナーらが駆け寄って状態を確認。一度ベンチへ退いた。甲子園はブーイングが起きた。阪神2点ビハインドの5回、1死二、三塁の好機で森下に打席が回った。初回に適時打を放った主砲の打撃に甲子園のボルテージは一気に高まったが、2球目だった。高橋宏