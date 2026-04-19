「最高の打者。彼自身も投手なので考えを読みながら打席に立っているのだろう」【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）ロッキーズの守護神、ビクター・ボドニック投手は18日（日本時間19日）、本拠地・ドジャース戦の9回から救援登板し、3セーブ目を挙げた。大谷翔平投手との対戦では右前打を許したが、「とにかく攻めて、ストライクを先行させること。自分のボールを信じて、ストライクを取りに行く。そ