ロバーツ監督「彼は出塁する方法を見つけた」【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地で行われたロッキーズ戦で球団3位タイの50試合連続出塁を達成した。デーブ・ロバーツ監督は「（50試合連続出塁というのは）驚異的なことだ」と称賛した。大谷は第1打席に一ゴロ失策、第2打席は一ゴロ、第3打席は左飛、第4打席は打撃妨害。2度の“出塁”も記録更