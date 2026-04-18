前田純が6回1失点（自責0）の快投パ・リーグ主催のファーム公式戦が18日に2試合行われた。ソフトバンクはタマホームスタジアム筑後でのオリックス戦に9-2で勝利した。先発の前田純投手は6回1失点（自責点0）と粘投を見せると、打線は1点を追う7回、川村友斗外野手の2号ソロで同点に追いついた。さらに鈴木貴大外野手の打球が野選を誘い、その間に勝ち越しに成功。その後も牧原巧汰捕手、庄子雄大内野手、川村外野手の適時打、