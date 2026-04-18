前日の同カードでも150キロの直球を受けた■ソフトバンク ー オリックス（18日・PayPayドーム）ソフトバンクの近藤健介外野手が18日、本拠地PayPayドームで行われたオリックス戦の3回の第2打席から途中交代した。初回の第1打席では2試合連続の死球を受け、苦悶の表情を見せていた。「2番・指名打者」で先発した近藤は1死走者なしの第1打席、カウント0-1からの2球目、九里亜蓮投手の143キロ直球が右肘付近に直撃した。思わずバッ