2010年に完全試合を達成したブレイデン氏も驚き【MLB】Wソックス 9ー2 アスレチックス（日本時間18日・サクラメント）ホワイトソックス・村上宗隆内野手は17日（日本時間18日）、敵地のアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、7回に特大の6号満塁本塁打を放った。メジャー初のグランドスラムは敵地の放送席を約11秒間も沈黙させる一撃となった。かつて完全試合を達成した解説者も絶句した。快音を残した打球は中堅へ舞