18試合で打率.328、6本塁打と打撃好調■ソフトバンク ー オリックス（18日・PayPayドーム）ソフトバンクの近藤健介外野手が18日、本拠地PayPayドームで行われたオリックス戦の初回に死球を受けた。苦悶の表情を浮かべ、場内から怒声も飛んだ。「2番・指名打者」で先発した近藤は1死走者なしで第1打席を迎えた。カウント0-1からの2球目、九里亜蓮投手の143キロ直球が右肘付近に直撃。思わずバットを離し、トレーナーらも駆け寄っ