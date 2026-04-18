昨年韓国で26本塁打のソンパドレスは16日（日本時間17日）、ソン・ソンムン内野手をオプション降格させたと発表した。メジャー挑戦1年目の今季は怪我で出遅れ、リハビリ期間を終えてもマイナーでの調整を続ける形となった。ソンは昨年、韓国プロ野球（KBO）のキウムで144試合に出場し、打率.315、26本塁打90打点25盗塁、OPS.917をマーク。ポスティング制度でパドレスと4年1500万ドル（約23億7100万円）の契約を勝ち取った。昨