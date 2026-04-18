カブスに12失点大敗【MLB】カブス 12ー4 メッツ（日本時間18日・シカゴ）スターが揃うメッツの戦いぶりに、米記者が苦言を呈している。17日（日本時間18日）には、カブスに4-12で大敗。これで9連敗。ロッキーズ、ホワイトソックス、ロイヤルズと並んで、MLB勝率ワーストに沈んでいる。メッツの総年俸はMLB1位の3億6270万ドル（約578億円）。しかし、この日は千賀が打ち込まれ苦しい戦いを強いられた。昨オフ、ブルージェイズか