3回の守備で福永が緊急交代→直後に大竹から2ラン■阪神 ー 中日（18日・甲子園）中日・鵜飼航丞外野手が18日、甲子園で行われた阪神戦で今季1号となる2ランを放った。“アクシデント”で気落ちした直後に自慢のパワーを発揮し、ドラゴンズファンも「涙出た」「ようやった！」と称賛を送っている。0-1とリードを許して迎えた4回だった。無死三塁の好機で、大竹が投じた初球の甘いチェンジアップを振り抜いた。左翼席に飛び込む