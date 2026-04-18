18日に本拠地みずほPayPayドームを訪れた登板後にベンチを殴り、左手を骨折したソフトバンクの杉山一樹投手が18日、本拠地みずほPayPayドームで取材に応じた。冒頭には「大変申し訳ない」と謝罪。「もう一回、丁寧に過ごしたいと思います」と反省を口にした。杉山は11日に行われた日本ハム戦（エスコンフィールド）の9回に登板。1点を失うと、登板後にベンチを殴打し、翌12日に骨折が判明した。13日には佐賀市内の病院で「左手