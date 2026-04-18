「2番・一塁」で出場【MLB】Wソックス 9ー2 アスレチックス（日本時間18日・サクラメント）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が17日（日本時間18日）、敵地アスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。6号満塁弾を含む5打数3安打4打点の活躍を見せ、大勝に貢献した。7回に3試合ぶりとなる6号満塁弾を放った。2番手右腕アルバラードの98.2マイル（約158キロ）のフォーシームを完璧に捉え、元々3Aの本拠地となっているサター・