菅野から第1・2打席でヒット【MLB】ドジャース 7ー1 ロッキーズ（日本時間18日・デンバー）ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地のロッキーズ戦に7-1で快勝した。「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平投手は菅野智之投手から2安打を放ち、4連勝に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は切り込み隊長・大谷の働きを称えた。初回先頭から快音を響かせた。大谷は菅野のスライダーを右翼線二塁打とし、49試合連続出塁を