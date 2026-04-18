春季キャンプでは自己最速155キロを計測…背番号「59」ソフトバンクは18日、大竹風雅投手を支配下登録することを発表した。2022年オフに育成契約となり、4シーズン目で再び2桁背番号となる「59」を掴んだ。26歳の大竹は東北福祉大から2021年にドラフト5位指名で入団。入団直後の2022年4月に右肘内側側副靱帯再建術、通称トミー・ジョン（TJ）手術を受けた。同年オフに戦力外となり、育成選手として再契約していた。入団5年目