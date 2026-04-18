ロッキーズ戦【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間18日・デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地・ロッキーズ戦で昨年から続く連続試合出塁を「49」に伸ばした。初回の第1打席で、菅野智之投手から右翼線への二塁打を放った。大谷は昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から連続試合出塁を継続。4月10日（同11日）のレンジャーズ戦で、2009年のイチロー氏（マリナーズ）を抜いて日本人単独トップ