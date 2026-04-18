第98回アカデミー賞長編アニメーション映画賞ノミネート作『ARCO／アルコ』が、2026年4月24日(金)よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開される。アヌシー国際アニメーション映画祭最高賞受賞、アニー賞長編インディペンデント作品賞受賞、本年度のゴールデングローブ賞＆アカデミー賞ノミネートと、世界の映画賞を席巻してきた話題作。吹替版予告の情報とあわせて、見どころを紹介する。【画像】日本語吹替を担当する豪華声優陣をチ