元日本ハム、ヤクルトの今浪隆博氏が語る…失敗を想定することの重要性試合で極度のプレッシャーを感じ、打席でいつも通りのスイングができないと悩む選手は多いだろう。メンタル面の強化は、技術向上と同じくらい大切だ。日本ハムとヤクルトでプレーし、現在はスポーツメンタルコーチとしても活動する今浪隆博氏は、イメージトレーニングで敢えて失敗を思い描く重要性を伝えている。想像していなかったことが自分の身に起きる