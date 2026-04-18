元日本ハム、ヤクルトの今浪隆博氏が語る…失敗を想定することの重要性

試合で極度のプレッシャーを感じ、打席でいつも通りのスイングができないと悩む選手は多いだろう。メンタル面の強化は、技術向上と同じくらい大切だ。日本ハムとヤクルトでプレーし、現在はスポーツメンタルコーチとしても活動する今浪隆博氏は、イメージトレーニングで敢えて失敗を思い描く重要性を伝えている。

想像していなかったことが自分の身に起きると、人はストレスを感じる特徴があるという。そのため、常に成功を思い描くのではなく、失敗やミスするイメージも持っておくことが有効になる。頭の中で失敗を“経験”しておけば、実際にミスした時に対処しやすくなる。

例えば1死満塁で打席に入り、本塁打を思い描くのは良いイメージだ。加えて、同じ状況で投ゴロ併殺打など、失敗する場面も想像することを今浪さんは勧めている。敢えて最悪の結果をイメージすることで、実際に起きた時に自分が楽になれるケースがあるという。

悪いイメージを思い描く際に、気をつけてほしいことがある。併殺打に倒れた後、次の回の守備でチームを助けるファインプレーをしたり、次の打席でヒットを打ったりする姿までを“ワンセット”にすることだ。ミスした後に気持ちを切り替え、挽回する姿まで思い描くことがポイントになる。

ミスした時は、頭が真っ白になり、何をすべきか考えられなくなったりするケースが多い。しかし、ミスした後に挽回する姿をセットで想像することで「ミスしても大丈夫だ」と感じることができる。就寝前など、いつでもどこでも可能な時に取り組みたい。（First-Pitch編集部）