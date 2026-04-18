法大から2025年ドラフト1位セ・リーグ首位を走るヤクルトの“新戦力”になるかもしれない。ドラフト1位入団の松下歩叶内野手が2軍で躍動。17日終了時点で打率.385を記録している23歳に「早く1軍でみたい」と、早くも待望論が沸き起こっている。松下は17日、ロッテとの2軍戦で「1番・三塁」でスタメン出場。初回の第1打席で中前打を放つなど、攻守に活躍。ここまでの2軍戦で5試合に出場し、本塁打と打点はないものの、13打数5安