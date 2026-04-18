元中日の杉本正氏は日本Sで古巣の西武と対戦した1988年のセ・リーグは星野仙一監督率いる中日が優勝した。先発陣の一角を担った左腕の杉本正氏（野球評論家）はV決定試合の10月7日のヤクルト戦（ナゴヤ球場）に先発して5回無失点で勝利投手になった。しかし、レギュラーシーズンは6勝と不本意な数字。1勝4敗に終わった古巣・西武との日本シリーズでは第4戦（10月26日、西武）に先発したが、3回0/3、3失点で敗戦投手となり、結果