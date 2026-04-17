西武は桑原の2号2ランで逆転勝利17日、パ・リーグ公式戦3試合が行われた。楽天は1-0でロッテに勝利した。藤井聖投手と種市篤暉投手、両軍の先発投手による投げ合いは9回で決着つかず延長戦へ。迎えた11回、楽天は2死三塁の好機をつくると、村林一輝内野手が適時打を放ちサヨナラ勝ちを収めた。オリックスは13-4でソフトバンクに大勝した。初回、宗佑磨内野手の本塁打で先制すると、2回にも太田椋内野手の2号3ランなどで追加点