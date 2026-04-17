ジャイアンツが勝利も…試合後に乱闘騒ぎが勃発【MLB】ジャイアンツ 3ー0 レッズ（日本時間17日・シンシナティ）最下位チームの挑発行為が乱闘騒ぎへと発展した。ジャイアンツは16日（日本時間17日）、敵地でのレッズ戦に3-0で勝利。9回はエリック・ミラー投手が“奪三振ショー”を見せたが、最後の打者を空振り三振に仕留めた後に相手を煽る仕草を見せた。直後に両軍が入り乱れる騒動となり、米ファンは呆然となった。試合後