森下翔太が今季7号■阪神 ー 中日（17日・甲子園）阪神・森下翔太外野手が17日、本拠地で行われた中日戦に「3番・右翼」でスタメン出場。7回、中日2番手の根尾昂投手から勝ち越し弾を放った。今季7号は両リーグトップ。甲子園球場は大歓声に包まれた。森下と根尾の対決は、虎の主砲に軍配が上がった。7回1死で迎えた第4打席、森下は真ん中付近に入った初球の150キロを力強く振り抜いた。打球は左翼席に飛び込み勝ち越しアーチ