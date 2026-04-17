2軍のマウンドで6回6奪三振の快投次回の1軍登板に向けて、2軍で調整中の中日ドラフト1位の中西聖輝投手が“格の違い”を見せつけた。17日、ナゴヤ球場で行われたDeNAとの2軍戦に先発登板。6回5安打無失点の好投に「もう2軍でやることはない」と、期待を寄せている。DeNA戦に先発した中西は、序盤こそ走者を背負う場面が見られたが、3回以降はテンポよく相手打線を封じた。6回も安打と死球で出塁を許したが、粘りの投球で最後ま