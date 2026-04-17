西武の杉山遙希は7回2失点の好投17日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦2試合が行われた。オリックスは1-0でソフトバンクに勝利した。先発の川瀬堅斗投手は5回2/3を無失点で切り抜けると、以降は東松快征投手、芦田丈飛投手とつないでオリックスを完封。横山聖哉内野手の1号ソロによる1点を守りきった。敗れたソフトバンクは先発の前田悠伍投手が6回途中1失点も、横山の本塁打に泣いた。打線は石塚綜一郎捕手が3安打を放つ