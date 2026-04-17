米研究家が公開したセンターのWARトップ10で堂々1位ドジャースのアンディ・パヘス外野手が“最強の座”に君臨している。米研究家が中堅手の今季の総合指標「WAR」を紹介。エンゼルスのマイク・トラウト外野手を抑えてトップに立ち、日米ファンも驚愕している。カナダ構造設計会社「WSP」に勤務し、アマチュアの野球研究家としてX（旧ツイッター）フォロワー数5.8万人以上を集めるトーマス・ネスティコ氏が16日（日本時間17日）