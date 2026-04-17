メッツ戦に先発し6回10奪三振1失点で今季2勝目ドジャース・大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に先発登板し、5年ぶりに投手に専念して今季2勝目を挙げた。元ロッキーズGMのダン・オダウド氏は今後の登板時も打席に立たないことを推奨し、何よりも大事な「健康維持」の重要性を説いている。立ち上がりから万全の投球だった。初回先頭のリンドーアを98マイル（約157.7キロ）で空振り三振に仕留めるなど、2