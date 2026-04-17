廣畑実さん推奨…スイング軌道が安定→打率アップに繋がる2種類のドリル打力アップへの必須要素の1つに、自分が思ったところにバットを出すことが挙げられる。しかし、体がブレるとスイング軌道が乱れ、ボールを芯で捉えることが困難になる。大阪桐蔭高校で主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で指導者として活躍する廣畑実さんは、ブレを解消するにはバランスを体の中心に寄せることが重要と説明。バランスボールを使った“