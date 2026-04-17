廣畑実さん推奨…スイング軌道が安定→打率アップに繋がる2種類のドリル

打力アップへの必須要素の1つに、自分が思ったところにバットを出すことが挙げられる。しかし、体がブレるとスイング軌道が乱れ、ボールを芯で捉えることが困難になる。大阪桐蔭高校で主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で指導者として活躍する廣畑実さんは、ブレを解消するにはバランスを体の中心に寄せることが重要と説明。バランスボールを使った“捻じり＆足挟み”ドリルを推奨している。

重く長く細いバットで、飛んでくるボールを打つバッティングは難しい。ティー台に置かれた“止まったボール”を打つ練習でも芯で捉えられず、ボールの上部分を打ったりボールの下のゴム部分を叩いたりする子どもは多い。廣畑さんは「体がずれると、自分の出したいところにバットを出せません。大事になるのは体幹。バランスを（体の）中心に寄せるのが大事です」と語る。

推奨する2つのドリルは、バランスボールを使用する。1つ目は足を広げて立ち、バランスボールを両手で持って胸の前で抱える。次に捻じりを加える。左打者なら右腕を下、左手を上に回してボールを左足側に寄せる。ボールを抱えてテークバックを取るイメージだ。

続けてボールを反時計回りに回転させながら右足側に寄せていく。フィニッシュでは右腕が上、左腕が下になる。「捻じってスイングに繋げていきます。足の形はスイングと一緒。お尻辺りに感覚が出て、（バットを）押し込む感覚をつくれます」。

もう1つのドリルは、バランスボールを足の間に挟んでのスイング。両足の内側でボールを潰すイメージでバットを振る。「下半身を体の中心に寄せながらスイングしているので、力が体の中心に集まっています」。最初に行った捻じりドリルの効果により、「（力を）体の中心に寄せながら押し込む感覚」が身に付くという。

バランスボールがなければ、捻じりドリルはバットで代用しても可。足挟みドリルは野球ボールなどを使用しても構わない。どちらも10回ずつ日々の練習に組み込みたい。正確で再現性の高いスイング習得に繋がり、ミート率や打率が大きく変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）