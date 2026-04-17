ベースボールアドバイザー・生島峰至氏が語る…右投げ左打ちの“極意”野球界で当たり前の存在になった「右投げ左打ち」。守れるポジションが多く重宝される一方、右打ちから転向した“作られた左打者”には、強い打球を飛ばせない選手も少なくない。自身も右投げ左打ちで、大阪桐蔭高時代に通算33本塁打を放ち甲子園に2度出場。現在はベースボールアドバイザーとして活躍する生島峰至さんは、利き手ではない「左手」の使い方が