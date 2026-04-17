ベースボールアドバイザー・生島峰至氏が語る…右投げ左打ちの“極意”

野球界で当たり前の存在になった「右投げ左打ち」。守れるポジションが多く重宝される一方、右打ちから転向した“作られた左打者”には、強い打球を飛ばせない選手も少なくない。自身も右投げ左打ちで、大阪桐蔭高時代に通算33本塁打を放ち甲子園に2度出場。現在はベースボールアドバイザーとして活躍する生島峰至さんは、利き手ではない「左手」の使い方が鍵を握ると説明する。

右投げ左打ちの強みは、引き手となる右手が利き腕であることだ。バットの操作性に優れ、コンタクト率が高く、ヒットエンドランなどの戦術にも対応しやすい。しかし、右手に頼りすぎて“押し手”の左手をうまく使えなければ、上のレベルで活躍することは厳しくなるという。

「右投げ左打ち」の選手は、小・中学生時代に右打ちから転向した“作られた左”が多い。生島さんは左打者特有の“走り打ち”にならないことが、活躍するポイントの1つと考えている。「左打者は打った後、背中方向に走るため右手1本で打つ形になりやすい。そうなると、逆方向の打球がスライスしてファウルになる」。バットをしっかり振り切ってから走る意識を持つことが大切と強調する。

「左打者は走力を生かす意味で、きっかけとしてはいいと思いますが、当てにいく打撃はやってほしくない。小技を使えると思われがちで、その後の野球人生を考えると可能性を消してしまうことにもなります。自分がどういうタイプなのか把握し、自主練習に取り組むことが大事になります」

左打者への転向に求められる“覚悟”「相当な努力が必要」

重要になるのが、左手の感覚を養うこと。様々な鍛え方があるが、「一番は慣れること」。生島さんも両親の勧めで左手で箸を持ったりピアノを弾いたり、日常生活から左手を使うことを意識していた。「右手は普段からよく使うので、器用に動くのは当たり前です」。だからこそ、左手も同様に動かせるようにする努力が必要になる。

守備練習を増やすことも左手の感覚向上に繋がる。右投げの場合、グラブをはめるのは左手。グラブを出したいところに出す感覚を研ぎ澄ませることが重要になる。守備練習でもイメージを膨らませ、左手を思い通りに使える感覚を養ってほしいと語る。

「自分自身で右投げ左打ちの意識を高めることで、左手の使い方は分かってくる。あとは、量をこなすことが大切です。右と左で練習量はかなりの差があり、そこを埋めるためには相当な努力が必要。小学校、中学校は土日だけですが、高校になると練習は毎日やります。バットを振るスタミナがなければ、練習についていけない。練習についていけないと、試合に出るチャンスもなくなる。その現実を把握しないといけません」

生島さんは、5月18日に開催されるオンラインイベント「右投げ左打ち選手のための打撃講座」に講師として出演予定。現役時代の経験、子どもたちへの指導で感じたリアルな課題などを伝える。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）