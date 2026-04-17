ロッキーズがドジャース4連戦の先発投手を発表ロッキーズが16日（日本時間17日）、17日（同18日）から本拠地で始まるドジャース4連戦の先発投手を発表し、菅野智之投手が初戦に先発することが決まった。ドジャース・大谷翔平投手も打線に復帰する予定で、日本人対決が実現する。36歳の菅野は前回10日（同11日）の敵地・パドレス戦で6回4安打2失点と好投。勝ち負けはつかなかった。今季はここまで3試合登板で1勝0敗、防御率2.16