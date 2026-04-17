ロッキーズがドジャース4連戦の先発投手を発表

ロッキーズが16日（日本時間17日）、17日（同18日）から本拠地で始まるドジャース4連戦の先発投手を発表し、菅野智之投手が初戦に先発することが決まった。ドジャース・大谷翔平投手も打線に復帰する予定で、日本人対決が実現する。

36歳の菅野は前回10日（同11日）の敵地・パドレス戦で6回4安打2失点と好投。勝ち負けはつかなかった。今季はここまで3試合登板で1勝0敗、防御率2.16と好スタートを切っている。

大谷は前日15日（同16日）の本拠地・メッツ戦で6回10奪三振2安打1失点と好投。13日に右肩後ろに死球を受けた影響で投手専念となったが、今季2勝目を挙げた。ロバーツ監督は「金曜日から指名打者で出る予定だ」と17日（同18日）から打線復帰することを明言しており、菅野vs大谷の侍ジャパン対決を見ることができそうだ。

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンに選出された両選手は、昨年9月7日（同8日）に対戦。大谷は菅野から47号先頭弾、48号ソロと2打席連続本塁打を放っている。222日ぶりの直接対決となる。

また、佐々木朗希投手は19日（同20日）の第3戦で先発する。マイケル・ローレンゼン投手と投げ合う予定だ。（Full-Count編集部）