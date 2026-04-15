メッツのマクリーンとの投げ合いで8回4安打1失点【MLB】ドジャース 2ー1 メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、本拠地のメッツ戦で先発し、8回途中4安打1失点と好投した。同点の状況で降板し、今季3勝目はならなかったが、チームは直後の攻撃で勝ち越しに成功した。デーブ・ロバーツ監督は「いい勝利だった」と称えた。初回、リンドーアに先頭打者弾を浴びたが、そこからは7