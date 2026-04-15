メッツ戦で7回2/3を投げて1失点「いい感じに投げることができた」【MLB】ドジャース 2ー1 メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、本拠地のメッツ戦で先発し、8回途中4安打1失点と好投した。援護に恵まれず3勝目は逃したが安定した投球を披露。試合後、山本は「先頭に本塁打を打たれてすごく悔しかった」とリンドーアに喫した一発を反省した。試合開始直後の3球目で手痛い一発