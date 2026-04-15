先頭のリンドーアに先頭打者弾を許した【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手は14日（日本時間15日）、本拠地・メッツ戦に先発登板。初回、リンドーアに先頭打者弾を打たれ先制された。先頭・リンドーアへの2ボールからの3球目だった。甘く入った95.3マイル（約153.3キロ）をジャストミートされ、右翼席へ運ばれた。いきなりの一発に本拠地にどよめきが上がった。3月のワール