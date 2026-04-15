犬や猫の場合、春に冬毛から夏毛に入れ替わるために「換毛期」という毛が抜ける生理現象が起こります。毛が抜けるという現象自体は珍しいことではありませんが、中には病気や皮膚の炎症などが原因で抜け毛が生じることがあります。【豆知識】「えっ…」これが、犬猫の換毛期の抜け毛＆皮膚炎による脱毛を見分ける方法です！では、生理現象としての換毛と病気が原因の脱毛は、どのような違いがあるのでしょうか。病気の脱毛の