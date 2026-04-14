今年で41回目を迎えるサンリオ（東京都品川区）のキャラクター人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の初回速報結果が4月14日、発表されました。1位は昨年2位だった「シナモロール」、2位はデビュー30周年を迎え、昨年トップだった「ポムポムプリン」、3位は「ポチャッコ」で“3大犬キャラクター”がトップ3を独占しています。【写真】初回速報順位1〜10位を公開！「第41回特別賞」に入った「リトルフォレストフ