ベンチ裏で大谷翔平、山本由伸と対面した増井浩俊氏【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス） ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。試合前には日本ハム、オリックスで活躍した野球解説者の増井浩俊氏が球場を訪れ、かつてのチームメートと再会した。約9年ぶりの顔合わせとなった後輩に対し「昔のまま」と感慨深げに語った。