初回の“異変”に日本ファンざわつく【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）“相棒”の突然の行動に日本ファンの間で困惑の声が広がった。ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回4安打1失点の好投を披露した。ただその裏で、バッテリーを組んだウィル・スミス捕手が大谷の初球後にとった“要求”に、SNS上では「え、どうした？」「スミ